Aantal inbraken stijgt: deze tips helpen je om inbrekers buiten te houden

Vorig jaar werden er per dag 94 inbraken gemeld, maar dat aantal stijgt. “Tijdens de donkere maanden is de kans op een inbraak altijd groter”, zegt Casper Martens van de politiezone Brugge op Radio 1. “Een inbreker kan dan goed zien of je thuis bent of niet. Hij kijkt bijvoorbeeld of er een lampje brandt of niet, en of de televisie aanstaat of niet. Daaruit kan hij dan afleiden of je afwezig bent en of hij zijn slag kan slaan.”