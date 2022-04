Aantal gewelddadige incidenten in asielcentra in vier jaar verdubbeld

Gent Fawad kwam als Afghaanse minderjari­ge vluchte­ling alleen naar ons land, en heeft nu een eigen zaak. “Wie wil werken, krijgt kansen in dit land”

Geen kat kende hij, toen hij als 15-jarige in 2008 van de trein stapte in Brussel-centraal. Hij dacht zelfs dat hij in Engeland was. Fawad Jalalzay (29) heeft in 12 asielcentra gezeten, maar heeft vandaag wel zijn eigen zaak. In restaurant Saffraan in de Sleepstraat brengt hij de gerechten uit zijn thuisland. “Ik heb heel veel meegemaakt, maar ben goed opgevangen in dit land. Daarom wil ik nu andere vluchtelingen helpen.”

