Aantal gerechtelijke dossiers tegen politiemensen opnieuw gestegen na coronadip

ONZE OPINIE. "Fouilles onrecht­vaar­dig? Komaan zeg, als Abdeslam geen veilig­heids­ri­si­co is, wie dan wel?”

“Na de klucht met de kooien, hindert nu een vaudeville over fouilles het proces van de eeuw. De balans is zoek”, schrijft politiek journalist Isolde Van den Eynde. “Er is een grens bereikt hoezeer je zo'n groots proces kan rekken en blokkeren louter op de vorm. Is het niet juridisch, dan zeker menselijk en maatschappelijk.”

