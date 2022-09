Aantal geboortes daalde in 2020 met bijna 3 procent, vooral in Brussel en Wallonië

Het aantal geboortes in België daalde in 2020 met 2,9 procent ten opzichte van 2019. De daling deed zich voor in alle drie de gewesten, maar is opmerkelijker in Brussel (-6 procent) en Wallonië (-3,9 procent) dan in Vlaanderen (-1,5 procent). Dat meldt Statbel, dat de geboortecijfers van 2019 tot en met 2021 onderzocht. Mogelijke verklaring: door de coronacrisis stelden mensen hun kinderwens een tijdje uit.

De daling van het aantal geboortes is vooral zichtbaar tussen oktober 2020 en januari 2021. Na een voorzichtig en regionaal verschillend herstel in het voorjaar en de zomer van 2021, nam het aantal geboortes in oktober, november en december 2021 in alle drie de regio's aanzienlijk toe.

In 2021 steeg het aantal geboortes in ons land met 3,7 procent ten opzichte van 2020. Dezelfde evolutie kon worden waargenomen in Vlaanderen (+4,7 procent) en Wallonië (+3,9 procent), terwijl het geboortecijfer in Brussel lichtjes daalde (-1 procent). Ten opzichte van 2019 betekent dit een stijging van 0,7 procent voor België.

Statbel kan niet één specifieke oorzaak benoemen voor deze trends. "De geboorten in België zijn al een hele tijd in dalende lijn. Tegelijk heeft de coronacrisis een impact gehad. In crisismomenten stellen iets meer mensen hun kinderwens uit. Kinderen die dus anders eind 2020 geboren waren geweest, werden nu pas in 2021 geboren", aldus Statbel.

Tussen 2017 en 2019 was gemiddeld 8,09 procent van de geboortes prematuur. Dat wil zeggen dat het om een zwangerschapsduur van minder dan 37 weken gaat. In 2020 ging het om 7,57 procent van de geboortes en 0,97 procent van de pasgeborenen in 2020 werd geboren vóór de 32ste week en wordt dus als zeer prematuur beschouwd. Matige vroeggeboortes (tussen de 32ste en 36ste week) vertegenwoordigen 6,61 procent van de geboortes in 2020. Deze tendens is volgens Statbel meer uitgesproken voor zwangerschappen die grotendeels tijdens de lockdown plaatsvonden.