Aantal flexi-jobbers verdubbeld tegenover zelfde periode vorig jaar

Momenteel zijn flexi-jobs enkel mogelijk in de horeca, in winkels, op evenementen en in de zorg. Nowjobs wil dit in de toekomst graag uitgebreid zien. “Er is vooral een vraag vanuit de logistieke sector, de sales en administratie. Eigenlijk zou het in alle sectoren moeten kunnen. De krapte op de arbeidsmarkt is groter dan ooit en die krapte zal ook blijven”, zegt Eline David van Nowjobs.