Aantal echtscheidingen met 7,5 procent gestegen in derde kwartaal, corona niet bevorderlijk

“Corona heeft geleid tot een gezondere manier van scheiden”: advocaten zien steeds meer koppels uit elkaar gaan

4 augustus De eerste coronagolf heeft zijn sporen nagelaten, en niet in het minst op onze relaties. In de maand mei tekenden de notarissen bijna 25 procent meer scheidingsakten op in vergelijking met het jaar voordien, en daar lijkt de maandenlange lockdown voor iets tussen te zitten. Twee echtscheidingsadvocaten belichten wat ze in hun dagelijkse praktijk meemaken en gaan in op de praktische zaken waarmee koppels rekening moeten houden. “Want een jarenlange procedure kan tot tienduizenden euro’s kosten.”