Aantal dossiers rond jeugdbescherming op tien jaar tijd met 16 procent gestegen

Zowel het aantal als misdrijf omschreven feiten (MOF) als het aantal verontrustende situaties (VOS) kende een toename, maar waar de MOF-zaken met 3 procent stegen, namen de VOS-zaken met 26 procent toe. Binnen de MOF-zaken kenden de dossiers rond ontucht en seksuele uitbuiting, waartoe ook kinderporno behoort, wel een stijging van 546 procent.

Lees ook Amerikaanse serveerster redt kind uit handen van agressieve stiefvader door geheim briefje

In totaal is de instroom van de MOF de voorbije tien jaar gestegen van 63.287 zaken in 2012 naar 65.377 zaken in 2021. Daarbinnen vormen de eigendomsdelicten zoals diefstal, afpersing, bedrog of vandalisme, nog steeds de grootste categorie met 28 procent, maar dat soort feiten is de voorbije tien jaar wel met 36 procent gedaald.

De zogenaamde inbreuken met betrekking tot familie en publieke moraal, met name aanranding en verkrachting, ontucht en seksuele uitbuiting, en familiale geschillen, zagen dan weer een toename van maar liefst 92 procent. Die stijging is vooral te wijten aan het aantal dossiers over ontucht en seksuele uitbuiting, waartoe onder meer voyeurisme en kinderporno behoren, dat in de laatste tien jaar met maar liefst 546 procent toenam.

Het aantal persoonsdelicten, zoals slagen en verwondingen en belaging, nam in tien jaar tijd met 5% toe,, drugsdossiers stegen met 2%, en de inbreuken tegen de openbare orde en openbare veiligheid namen met 16% toe. Sterkste stijgers in die categorie zijn de dossiers rond onwettig verblijf (+238%), verboden wapenbezit (+55%), en weerspannigheid (+70%).

Het aantal VOS-zaken nam in 2021 met 7 procent toe, en over tien jaar tijd met 26 procent. Opvallend daarbij is dat het aantal VOS-dossiers in die tien jaar in Wallonië gedaald is met 3 procent, terwijl dat in Vlaanderen gestegen is met 44 procent.

In VOS-zaken worden evenveel dossiers geopend voor meisjes als voor jongens, en als we naar de leeftijd van de minderjarigen kijken, vormen de 6- tot 12-jarigen in 2021 de grootste groep met 28 procent, meteen gevolgd door de leeftijdsgroep onder de 6 jaar met 25 procent.