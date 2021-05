Aantal doden op Belgische wegen tijdens eerste trimester met 22 procent gedaald

Molen­berghs: “Hoe verder in vaccinatie­pro­ces, hoe duidelij­ker effecten zullen worden”

13 mei Hoe meer we vaccineren, hoe duidelijker de effecten ervan zullen worden. Dat zegt biostatisticus Geert Molenberghs (UHasselt/KULeuven) aan HLN LIVE. “Bij onze 65-plussers, 2 miljoen mensen ongeveer, is er een vaccinatiegraad van 69 procent. Dat is hoog. Daar plukken we vandaag de vruchten al van”, luidt het.