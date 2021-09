Aantal dierenproeven daalt met een derde in vijf jaar in Brussels Gewest

In 2020 is het aantal dieren dat gebruikt werd bij experimenten blijven dalen, aangezien er 55.688 dieren werden gebruikt. Dat zijn er 9,5 procent minder dan in 2019. “Ik ben uiteraard verheugd dat het aantal labodieren de voorbije jaren verminderd is, maar we moeten deze cijfers met de nodige voorzichtigheid behandelen. In 2020 werden bepaalde wetenschappelijke onderzoeken immers wellicht uitgesteld en bepaalde experimenten konden niet worden uitgevoerd als gevolg van de Covid-crisis”, relativeert Clerfayt de positieve cijfers.