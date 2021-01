Aantal dagelijkse besmettingen neemt weer toe. Moeten we nog langer wachten op versoepelingen?

“Tijdens de kerstvakantie hebben minder mensen zich laten testen. Het uitstellen van testen is een fenomeen dat we ook zien op een zondag. Die testen gebeuren nu wel en dat merken we in de cijfers. Daarnaast zijn er de terugkerende reizigers van wie een behoorlijk aantal positief heeft getest. Van de 80.000 reizigers die de laatste week van de kerstvakantie terugkeerden uit een rode zone en het Passenger Locator Form invulden, heeft stilaan 56% zich laten testen. Van hen heeft 3,7 procent positief getest. Met andere woorden: meer dan 2.500 reizigers kwamen ons land binnen met een coronabesmetting (indien de positiviteitsratio van 3,7 procent doorgetrokken wordt naar alle 80.000 reizigers, zouden er 2.960 mensen met een besmetting ons land binnengekomen zijn; momenteel zijn er van hen 44.800 getest en bleken er 1.658 effectief besmet, red.). Dat is een zorg, want zo neemt de kans toe dat de Britse variant in ons land geïntroduceerd wordt.”