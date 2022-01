Aantal coronapatiënten op intensieve zorg zakt onder de 400, zaterdag wel 248 nieuwe ziekenhuisopnames

Wijnegem Nederland­se zakenman (65) dood aangetrof­fen in hofgracht van kasteel Belvédère in Wijnegem

Leo De Haas (65), één van de grote projectontwikkelaars in het Antwerpse, is donderdagnacht op tragische wijze overleden. Hij werd dood aangetroffen in de hofgracht van zijn kasteel Belvédère in Wijnegem. De politie sluit kwaad opzet uit. Leo De Haas is de vader van Raissa en Joyce, de tweelingzussen achter het succesvolle tonicbedrijf Double Dutch.

15 januari