Aantal coronabesmettingen verdubbeld op twee weken tijd: “Zonder vaccinatie was de situatie 10 keer erger”

Het gemiddelde aantal besmettingen stijgt met 28 procent tot bijna 2.500 per dag. De afgelopen twee weken is het aantal coronabesmettingen zelfs verdubbeld. Maar in vergelijking met vorig jaar is de situatie wel minder zorgwekkend, vindt infectiologe Erika Vlieghe. “Vorig jaar zaten we op deze tijd al aan een dubbel aantal gevallen, zonder vaccinatie kon de situatie tien keer erger zijn.”

“Ik maak me altijd toch wel zorgen”, zegt infectiologe Erika Vlieghe aan VTM Nieuws. “Dat is niet altijd onterecht gebleken. Als we de zaken in perspectief zetten en vergelijken met vorig jaar, is de situatie minder zorgwekkend. Vorig jaar zaten we in deze tijd van het jaar al aan een dubbel aantal gevallen. Zonder vaccinatie zou de situatie waarschijnlijk tien keer erger kunnen zijn.”

In de week tot en met 12 oktober waren er dagelijks gemiddeld 2.438 infecties, een stijging met 28 procent in vergelijking met de voorgaande zevendaagse periode. Er is intussen sprake van 1.279.869 besmettingen sinds de start van de gezondheidscrisis. Het aantal ziekenhuisopnames steeg met vijf procent. In de periode van 9 tot en met 15 oktober waren er dagelijks gemiddeld 60,4 opnames.

Covid-19 maakte in de week tot en met 12 oktober gemiddeld 10,6 slachtoffers per dag, een stijging met 28 procent in vergelijking met de voorgaande zevendaagse periode. Sinds het begin van de pandemie zijn al 25.747 mensen in ons land overleden.

Volledig scherm Infectiologe Erika Vlieghe: "Zonder vaccinatie was de situatie nog 10 keer erger" © VTM NIEUWS