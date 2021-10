Aantal contacttracers wordt opgetrokken nu aantal besmettingen weer stijgt

Brussel Klant geeft messteken aan café-uitbater in centrum Brussel na discussie over Covid Safe Ticket

13:32 In de Visverkopersstraat, in het centrum van Brussel, zijn afgelopen zaterdag 16 oktober een caféhouder en een klant in een vechtpartij verwikkeld geraakt na een discussie over het Covid Safe Ticket. De klant trok daarbij een mes en bracht meerdere steken toe aan de uitbater. Hij was niet in levensgevaar en mocht ondertussen het ziekenhuis verlaten.