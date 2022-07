Aantal burn-outs op werkvloer stijgt met 66 procent: “Alarmerende cijfers”

Grote zoekactie naar vermiste Brusselse politieman (35) die dienstwa­pen bij zich heeft

Een Brusselse politieagent is sinds gisteren als vermist opgegeven. De 35-jarige man, die zijn dienstwapen bij zich draagt, vertrok gisterenochtend uit zijn woning in het Waals-Brabantse Rebecq en is sindsdien spoorloos. Dat meldt het parket van Waals-Brabant.

6 juli