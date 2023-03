Aantal binnengebrachte wilde dieren bij vogelopvangcentra voor het eerst in tien jaar gedaald

In 2022 zijn minder wilde dieren in de Vlaamse vogelopvangcentra binnengebracht dan het jaar voordien. Het is de eerste keer in tien jaar tijd dat er een duidelijke daling is vastgesteld, zo blijkt uit cijfers van Vogelbescherming Vlaanderen.

In 2022 werden net geen 40.000 dieren opgevangen in de negen centra samen. In 2021 ging het nog om bijna 45.000 dieren. Het gaat om de eerste daling in tien jaar. Sinds 2013, toen 22.000 dieren werden binnengebracht, is het aantal stelselmatig omhooggegaan.

De daling is volgens Vogelbescherming Vlaanderen grotendeels te danken aan het lager aantal binnengebrachte egels. De egel is in alle opvangcentra nog steeds het zoogdier dat het meest wordt binnengebracht, maar dat gebeurde vorig jaar wel minder. In 2021 werden er ongeveer 9.300 egels opgevangen, terwijl dat er in 2022 nog slechts 5.500 waren, bijna de helft minder dus.

De reden voor de daling is niet bekend. Volgens Niels Luyten, woordvoerder van Vogelbescherming Vlaanderen, kan het een teken zijn dat de egelpopulatie het niet zo goed doet door de impact van onder meer de egelziekte en het verkeer. Een kleinere populatie zou ook betekenen dat er minder egels worden binnengebracht. "Maar voorlopig blijft het gissen wat de oorzaak precies is", zegt Luyten.

Volledig scherm Foto uit vogelopvangcentrum in Beernem. © Benny Proot

Behalve de egel brengen mensen ook veel hazen, konijnen, vleermuizen en reeën naar de centra. Onder de vogels staan de houtduif, de merel en de Turkse tortel in de top drie. Er zijn ook regionale verschillen op te merken: in Limburg ziet men bijvoorbeeld meer reeën en in Oostende staat de zilvermeeuw op de eerste plaats van het aantal opgevangen vogels. Het aantal binnengebrachte amfibieën en reptielen is in alle opvangcentra verwaarloosbaar.

Van alle binnengebrachte dieren kan gemiddeld een derde opnieuw worden vrijgelaten in de natuur. De rest sterft of moet geëuthanaseerd worden, omdat ze er te erg aan toe zijn, de soort moeilijk te verzorgen is of omdat de overlevingskansen in het wild te beperkt zijn. Luyten wijst erop dat veel van de jonge vogels die worden binnengebracht, eigenlijk niet hadden binnengebracht moeten worden. De dieren worden buiten het nest aangetroffen, en moeten op zichzelf leren leven en vliegen. Mensen aanzien dit soms als een gekwetst vogeltje, terwijl het niet zo is.

“De opvangcentra kunnen deze jonge nestvogels vaak wel helpen opgroeien en ze nadien weer vrijlaten, maar het is beter om de natuur gewoon zijn werk te laten doen”, vertelt Luyten. “Daarom raden we mensen aan het stappenplan op onze website te volgen: zo zien ze wat ze moeten doen als ze een vogeltje buiten het nest vinden.”