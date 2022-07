Aantal besmettingen onder werkende bevolking nog eens verdubbeld

De Kroongetuigen Viervoudi­ge moord zet Lint 30 jaar geleden op z’n kop: “Kwaad zijn helpt niet”

Het is april 1993. In een villa aan de Liersesteenweg in Lint vindt een barbaars familiedrama plaats in een ogenschijnlijk ideaal gezinnetje. Maar niets is minder waar. Bernard Camerman, een zelfstandig ondernemer, moordt zijn hele gezin uit en dumpt de lijken op drie verschillende plaatsen. Twee weken houdt hij vol dat zijn vrouw ervan door is met de kinderen. Vrienden en familie vangen de radeloze Camerman zelfs nog op. Tot padvinders het lijk van zijn echtgenote vinden en hij door de knieën gaat. Het hele verhaal hoor je, aan de hand van getuigenissen van getuigen en rechercheurs, in deze nieuwe aflevering van de HLN-podcast De Kroongetuigen.

13 juli