Aantal besmettingen met coronavirus stijgt in alle sectoren

De gemiddelde incidentie in de werkende bevolking bedraagt in de gemeten periode 352: dat is 44 procent hoger dan de vorige periode (13 tot en met 26 september), toen de incidentie op 244 lag. Bij de algemene bevolking ligt de incidentie in het nieuwste rapport op 359, in het vorige rapport op 240. In de algemene populatie is dus een gelijkaardige stijging op te merken.