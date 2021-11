Aantal besmettingen bij leerlingen stijgt met 36 procent

Antwerpen ZNA slaakt noodkreet: "De besmet­tings­kraan moet dicht”

Medewerkers en artsen van Ziekenhuis Netwerk Antwerpen (ZNA) roepen in een video op om de besmettingskraan dicht te draaien. De circulatie van het virus moet omlaag. Alleen zo is te voorkomen dat de ziekenhuizen overspoeld raken. Concreet betekent dit dat bijvoorbeeld verkeersslachtoffers of patiënten met een hartinfarct of beroerte dan niet meer geholpen kunnen worden op intensieve zorg. “Help ons, nu”, klinkt het in de video.

