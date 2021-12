Aantal besmettingen bij leerlingen bijna verdubbeld in afgelopen twee weken: “Maar we zijn over piek heen”

De voorbije twee weken bleef het aantal coronabesmettingen bij leerlingen en leerkrachten in Vlaanderen sterk stijgen. Het aantal besmette leerlingen is zelfs verdubbeld ten opzichte van de periode tussen 8 en 21 november. Dat blijkt uit cijfers van de Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB). Een lichtpuntje: “We hebben wel de indruk dat we over de piek heen zijn, net zoals in de rest van de samenleving.”

In de periode tussen 22 november en 5 december testten 40.161 leerlingen - 3,34 procent van het totaal aantal Vlaamse leerlingen - positief op het coronavirus. Voor de leerkrachten lag dit cijfer op 8.183 besmettingen, wat neerkomt op 4,83 procent van het Vlaamse onderwijspersoneel.

Vooral in de provincies Oost-Vlaanderen, Antwerpen en West-Vlaanderen zijn de cijfers aan de hoge kant.

Tussen 8 en 21 november raakten 21.162 leerlingen besmet. Het cijfer van de twee voorbije weken toont bijna een verdubbeling. Bij de leerkrachten steeg het aantal met een kwart, namelijk van 6.168 tussen 8 en 21 november tot 8.183 besmettingen de laatste twee weken.

“Over piek heen”

“Als het stijgt, stijgt het soms heel snel”, zegt Stefan Grielens, directeur van de CLB’s, bij HLN LIVE over de hoge cijfers. Maar er is ook goed nieuws: “We hebben wel de indruk, zeker op basis van de cijfers van die laatste week, dat we over de piek heen zijn, net zoals in de rest van de samenleving.”

Het effect van de strengere maatregelen, zoals de mondmaskerplicht vanaf 6 jaar, is overigens nog niet zichtbaar in deze cijfers, meldt Grielens. “Dat effect gaan we pas later kunnen zien. We hopen uiteraard dat dat ook een positief effect zal hebben, zodat we kunnen overwegen om weer soepeler om te gaan met die maatregelen.”

Of de afkoelingsweek in het onderwijs - die gepland staat voor de laatste week voor de kerstvakantie, vanaf 20 december - dan niet te laat komt, wil Grielens niet zeggen. “We hebben eigenlijk net een afkoelingsperiode achter de rug: de herfstvakantie en daarna het lange weekend met 11 november. En toch heeft dat weinig effect gehad in de toename van de besmettingen. Pas wanneer heel de maatschappij strengere maatregelen invoert, dan zien we dat een schoolsluiting effect heeft. En het is ook niet onverstandig om eerst te kijken welke maatregelen we in de hele samenleving kunnen nemen, voor we naar de scholen kijken. Alleszins zullen veel leerkrachten - gezien de enorme inspanning van de afgelopen periode - die afkoelingsweek verwelkomen.”

