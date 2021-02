Aantal beschadigingen aan flitspalen in Vlaanderen meer dan gehalveerd in 2020

Brussels Gewest Nieuwe trajectcon­tro­les, mobiele radars en autoluwe wijken: “Het wordt moeilijk om ongestraft te hard te rijden”

19 januari De algemene ‘zone 30' in Brussel is volgende week één maand oud. De meeste bestuurders weten inmiddels dat ze het gaspedaal niet meer zo diep mogen intrappen als vroeger. Wie nog niet mee is, past zich maar beter snel aan. Want de overheid, de politie en het parket zullen het alsmaar moeilijker maken om de nieuwe limieten ongestraft te negeren. Hoe pakken ze dat aan?