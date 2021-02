Aantal beantwoorde oproepen door Zelfmoordlijn in 2020 sterk gestegen

In 2020 werden bij de Zelfmoordlijn 28 procent meer oproepen beantwoord dan het jaar ervoor. Dat blijkt vandaag uit de jaarcijfers die directeur Kirsten Pauwels op de website heeft gepubliceerd. Dat komt door een stijging van het aantal vrijwilligers en studenten dat voor het Centrum voor Preventie van Zelfdoding (CPZ) aan de slag ging. Het aantal mensen dat de zelfmoordlijn probeerde te contacteren, is niet toegenomen.

Er werden vorig jaar 23.614 gesprekken gevoerd met de Zelfmoordlijn, zowel aan de telefoon, per chat en per mail. Dat is een stijging met 28 procent ten opzichte van 2019, toen er 18.293 oproepen werden beantwoord. Daarmee zet de Zelfmoordlijn haar groei van de afgelopen jaren voort. Vooral aan de telefoon werden er meer gesprekken gevoerd dan voorgaande jaren: de Zelfmoordlijn beantwoordde 19.333 telefoonoproepen, 2.522 chatoproepen en 1.759 mails.

Pauwels verklaart de stijging door te verwijzen naar het toegenomen aantal personen die de oproepen beantwoorden. “Ons aantal vrijwilligers steeg met bijna 20 procent, van 202 naar 239. Daarnaast leidde het CPZ ook 44 studenten op tot beantwoorder in het kader van een stage of keuzevak”, zegt ze. “Naast de stijging van het aantal beantwoorders, zien we ook dat de beantwoorders meer uren werkten in 2020.”

Uit de anonieme verslagen die de Zelfmoordlijn van elke oproep opmaakt, blijkt dat de oproepers in 2020 niet sterk verschillen van die van andere jaren. In vergelijking met 2019 namen wel iets meer mannen contact op, maar nog steeds roepen meer vrouwen de hulp van de Zelfmoordlijn in.

De oproepers waren gemiddeld wel jonger, vooral de groep van 20 tot 29 jaar nam vaker contact op. “Dat zien we zowel bij de mannen als bij de vrouwen, zowel aan de telefoon als aan de chat”, klinkt het. Op het vlak van suïcidaliteit verschilden de oproepers in 2020 niet sterk met die uit 2019.

Geen grote impact van coronapandemie

Opvallend is ook dat de coronapandemie geen grote impact bleek te hebben op de risicofactoren die de oproepers van de Zelfmoordlijn in 2020 aanhaalden. In 2021 wil de Zelfmoordlijn het ingeslagen pad van groei verder zetten, met onder meer een verdubbeling van de chathulpverlening, en een volgende stap in de uitbouw van haar vrijwilligerscapaciteit.

Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de Zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.

