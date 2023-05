Aantal bakfietsen in ons land explodeert: verkoop bijna verachtvoudigd

Het aantal bakfietsen in ons land explodeert. De verkoop ervan is vorig jaar volgens cijfers van mobiliteitsorganisatie Traxio bijna verachtvoudigd. “Vooral jonge gezinnen in stedelijk gebied zien de bakfiets als een alternatief voor de auto”, zegt Filip Rylant van Traxio.

Vorig jaar zijn in ons land maar liefst 9.585 bakfietsen verkocht. Dat blijkt uit cijfers van Traxio, dat zo’n 10.000 werkgevers in de mobiliteitssector vertegenwoordigt. Het gaat om een bijna niet te geloven stijging met bijna 800 procent ten opzichte van een jaar eerder. “Dat is enerzijds te verklaren door een inhaalbeweging vanwege productieproblemen tijdens de voorbije coronajaren”, zegt woordvoerder Filip Rylant van Traxio. “Anderzijds merken we dat de vraag blijft stijgen. Vooral in stedelijk gebied zijn er mensen die de auto hebben verkocht en de bakfiets als alternatief hebben genomen.”

Jonge gezinnen

Dat biedt vooral voor jonge gezinnen een aantal voordelen. “Ze hebben geen auto meer nodig, en hebben dus geen last meer van parkeerproblemen”, vervolgt Rylant. “En je kan in een bakfiets heel wat vervoeren, bijvoorbeeld kinderen of de meeste boodschappen.”

‘Last mile’-leveringen

Ook bedrijven zien volgens Filip Rylant steeds meer de voordelen in van een bakfiets. “Ze worden steeds meer ingezet door bedrijven voor de ‘last mile’-leveringen in de stad. Bijvoorbeeld Clooblue maakt er gebruik van. Maar ook voor onderhoudsmensen kan het interessant zijn. Er past heel wat materiaal in, je kan overal doorrijden en gemakkelijk parkeren.”

Regionale cijfers heeft Traxio niet, maar bakfietsen zijn volgens Rylant vooral populair in stedelijk gebied, zoals in Gent en in Antwerpen. Toch is er ook groeiende interesse in de rand van de steden. “Bakfietsen zijn in opgang, en dat zal nog wel even duren.”