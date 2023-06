Aantal asielzoekers op wachtlijst gedaald tot 2.100, zegt staatssecretaris de Moor

Maandenlange asielopvangcrisis

België kampt al maanden met een asielopvangcrisis. Het openen van extra opvangplaatsen in de steden en gemeenten bleek geen evidentie. Intussen willen verschillende gemeenten zelfs bestaande plaatsen sluiten, maar dat is voor staatssecretaris de Moor geen optie. “Helaas hebben we door de crisis niet de luxe om goed werkende centra te verliezen. Niet in Koksijde, niet in Molenbeek en niet in Spa. Een opvangcentrum sluiten betekent op dit moment mensen op straat zetten. En dat kunnen we niet doen”, zei ze in de Commissie Binnenlandse Zaken.