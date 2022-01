Aanschuiven op Brusselse ring na ongeval met drie vrachtwagens en twee auto’s in Zellik

Een graad of vijf en af en toe een streepje zon

Het is dinsdag eerst nog wisselend bewolkt met vooral middelhoge wolkenvelden en af en toe een streepje zon. Er kunnen tijdens de ochtend gladde plekken voorkomen, behalve in het uiterste westen. In de Ardennen komt er nog lange tijd aanvriezende mist voor. De maxima schommelen rond of iets onder het vriespunt in de Ardennen en bedragen 4 of 5 graden elders. De wind is zwak tot soms matig uit zuidelijke richtingen. Het KMI waarschuwt voor CO-intoxicatie.

8:18