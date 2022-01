Aanrandingen Zoniënwoud: mountainbiker meldt zich na uitzending Faroek

Gert De Mangeleer opent nieuwe 'Hertog Jan' in Antwerpen: "Ik geloof in de absolute topgastro­no­mie”

Cathérine Moerkerke blikt vooruit op 2022 met sterrenchef Gert De Mangeleer. Vier jaar geleden stopte De Mangeleer met zijn restaurant ‘Hertog Jan’ in Zedelgem. Nu is hij helemaal terug met zijn ‘Hertog Jan’, maar dan in Antwerpen. Kleinschaliger en eten wat de pot schaft, maar toch nog 345 euro per persoon zonder wijnen.

6 januari