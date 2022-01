Aanrandingen Zoniënwoud: mountainbiker geeft zichzelf aan na uitzending Faroek

KMI waarschuwt voor CO-vergifti­ging en lokale ijsplekken

Het is vandaag droog in het westen met brede opklaringen. In het centrum en oosten is er veel bewolking met kans op een bui, in de Ardennen een sneeuwbui. De maxima gaan van 0 tot 6 graden. De wind waait zwak tot matig en draait van west naar zuidzuidwest. Het KMI waarschuwt voor CO-vergifting. In Wallonië, Brussel, Limburg en Vlaams-Brabant is er deze ochtend eveneens kans op lokale ijsplekken.

6 januari