Aanpak van Demir in bouwsubsidie KU Leuven roept vragen op binnen Vlaamse regering: “Wie de rechtsstaat lost, krijgt het Wilde Westen”

HET DEBAT VAN DE DAG. Na het incident met RS­CA-relschop­pers: zijn de controles in voetbalsta­di­ons te laks?

Anderlecht-supporters gooiden gisteren op Sclessin met vuurpijlen, zoals in onderstaande video te zien is. Die supporters mogen na de match in de Jupiler Pro League tegen Standard een stadionverbod verwachten. Toch duikt de vraag op hoe het kon dat de Anderlecht-fans vuurpijlen het stadion in konden krijgen. Wat denk jij? Zijn de controles in voetbalstadions te laks? Vanavond bundelen we de boeiendste reacties in een nieuw stuk. Eerst laten we experts aan het woord.

24 oktober