Aannemers vragen uitzonderingsregel bij explosie van prijzen en onvoorziene problemen met grondstoffen

De Panne Juridische strijd tussen België en Frankrijk wordt bitser: “Wij willen geen 46 windmolens op 10 kilometer van de kust”

14:58 Een Franse ontwikkelaar wil in de Noordzee bij Duinkerke 46 windmolens van 300 meter hoog bouwen. België en zeker de kustburgemeesters zijn daarmee niet akkoord. Ze binden een juridische strijd aan bij de rechtbank en dienen klacht in bij de Europese Commissie. “Het is nochtans simpel. Verhuis dat windmolenpark 5 kilometer dieper in zee en het is opgelost”, stelt minister van de Noordzee Vincent Van Quickenborne (Open Vld).