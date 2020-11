Aanklager haalt uit in zaak-Alinda Van der Cruysen: “DNA liegt nooit, zij liegt altijd”

ASSISEN. Koppel zat 17 dagen onterecht in cel: “Had een ‘sorry’ verwacht in plaats van een oproepings­brief”

20 november “Ons DNA-onderzoek wijst met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid in de richting van de beschuldigde”, getuigde de Leuvense professor Ronny Decorte vandaag op het proces tegen Alinda Van der Cruysen over de dubbele moord op Jules Bogaerts en Jeanne Jacobs in 1991. “De eerdere verdachte Katelijne B. mogen we uitsluiten.” Het koppel dat in 1996 zeventien dagen in de cel zat, omdat een eerder DNA-onderzoek iets anders zei, getuigde met frisse tegenzin.