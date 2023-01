Aangrijpende getuigenissen hulpverleners schetsen chaos in Maalbeek: politieman in tranen

Voor het eerst sinds de herneming na het kerstreces was de zitting van het proces over de aanslagen van 22 maart 2016 opnieuw volledig toegespitst op de orde van de dag: de getuigenissen van de hulpverleners in Maalbeek. De politieman die als eerste ter plaatse was in het metrostation Maalbeek kwam aan het woord, net als twee brandweerlui die als tweede ploeg naar het metrostation werden gestuurd. Vooral bij de getuigenis van de toenmalige agent van de spoorwegpolitie, die herhaaldelijk overmand werd door tranen, was het muisstil in de zaal.

“Ik had net mijn zoon afgezet aan school toen ik het nieuws kreeg over de aanslag in Brussels Airport en mijn overste mij vroeg naar daar te gaan”, zei de politieman. “Mijn collega en ik waren in de Troonstraat toen de noodoproep over een explosie in Maalbeek binnenliep. Omdat we op 200 meter waren, zijn we meteen daarheen gegaan. In de Wetstraat was er geen auto te bekennen. We hebben ons geparkeerd ter hoogte van het Thon-hotel, aan de ingang van het metrostation, en ik ben in het station afgedaald.” De man daalde samen met een collega als eerste af in het metrostation.

“Ik zag amper iets, het station hing vol rook”, ging de man verder. “Een horecazaak in het station was volledig vernield, ik hoorde vanop de mezzanine hulpgeroep. Ik heb verschillende mensen die ik daar aantrof, naar buiten gebracht, en ben dan afgedaald naar het perron.”

Op dat punt onderbrak de man even zijn getuigenis, overmand door emoties.

"Het eerste wat ik zag was een vrouw met een zware schedelfractuur, die door de explosie tegen het plafond van het station was geslingerd geweest", klonk het. "Ze was nog bij bewustzijn en probeerde weg te kruipen. Ik wist dat ik haar niet kon helpen en focuste me op mijn taak, een eerste inschatting van de situatie maken. Ik zag de eerste wagon van het metrostel, en dan de tweede. Het dak van die tweede wagon was verdwenen. Door de explosie bij het binnenrijden van het station was het afgerukt, vast blijven hangen aan het plafond, en helemaal teruggeplooid."

Slachtpartij

Wat de politieman in die wagen zag, tartte elke verbeelding: “Overal lagen lichamen en brokstukken. Er zat een gat in de vloer van het metrostel, en daarrond lagen een onbeschrijflijke hoop lichamen en hoofden. Ik wist niet meer wat doen, ik trilde over mijn hele lichaam. Ik heb diep ingeademd en me geconcentreerd op mijn missie, de situatie beveiligen. Via de noodtelefoon in het station kreeg ik de bevestiging dat de stroom op de sporen uitgeschakeld was, en ik ging rond het metrostel. Daar zag ik een man omringd door honderden kleine vlammetjes, de chauffeur van het metrostel die alleen maar kon herhalen dat het een slachtpartij was.”

In het metrostel zag de politieman een jonge vrouw, die hem een baby probeerde te overhandigen. Het was net op dat moment dat ook de eerste brandweerploegen toekwamen en slachtoffers begonnen helpen.

“Terwijl die met dat kind bezig waren, zag ik op de grond het verkoolde lichaam van een vrouw, helemaal doorboord door een stuk metaal”, vervolgde de politieman wenend zijn verhaal. “Ze opende haar ogen en vroeg mee haar te helpen. Ik zei haar dat de brandweer bezig was met kinderen te helpen maar dat ze meteen nadien haar zouden helpen. Ze zei: ‘dank u daarvoor, en sorry voor het storen’.”

Intussen was er ook politieversterking aangekomen, en de politieman gaf zijn collega’s de taak het metrostation te doorzoeken. Daarbij werd een reiskoffer aangetroffen met elektrische draden, van hetzelfde merk als gebruikt was bij de aanslag in Brussels Airport. Daarop werd het metrostation ontruimd en kwam de ontmijningsdienst van het leger, DOVO, ter plaatse. De politieman hielp hen verschillende tassen te onderzoeken, en had ook de tegenwoordigheid van geest om zijn collega’s te vragen bij de MIVB de bewakingsbeelden van het getroffen metrostel op te vragen.

“De communicatie verliep heel moeilijk, ik ben wel 20 keer naar buiten moeten lopen om met mijn collega’s contact te kunnen hebben”, zei de man, die ook zag hoe verschillende collega’s het heel moeilijk hadden. “Ik zag een jonge agente instorten omdat ze hoorde dat één van onze collega’s in Zaventem zijn benen had verloren bij de explosie. Ik zag een collega totaal bevriezen op het perron van het metrostation. Maar ik zag ook een jonge collega, 1,50 meter groot en 40 kilogram zwaar, een Heras-hekken op haar eentje optillen en wegslingeren.”

Begeleiding

Voor heel wat politiemensen en brandweerlui was 22 maart 2016 een dag die ze hun hele leven zullen meedragen, aldus nog de politieman. “Als politieman en brandweerman zien we vaak vreselijke zaken, maar nooit zoiets”, klonk het. “De collega met wie ik die dag samenwerkte en al jaren kende, heeft de politie verlaten. Ikzelf ben overgestapt naar de verkeersdienst, de metro, dat was niets meer voor mij. Ik krijg begeleiding maar geen enkele vorm of hoeveelheid van begeleiding kan die beelden en die geur doen verdwijnen.”

Eerder op de namiddag hadden twee brandweerlui getuigd die in tweede instantie in Maalbeek arriveerden. "Mijn eerste reactie was om rechtsomkeer te maken", verklaarde een van hen. "Ik had dit nog nooit meegemaakt, maar we waren er om ons werk te doen. Het eerste wat ik zag, was enkel het hoofd van een persoon met een snee dwars over het hoofd." Voorts sprak de brandweerman ook nog van brokstenen, bloed en een sterke geur.

In de voormiddag omschreven brandweermajoor Nicholas Jalet en arts Olivier Vermylen de chaos na de aanslag in Maalbeek en de ernst van de verwondingen van de slachtoffers. Zo was het overzicht zoek omdat veel gewonden zichzelf in veiligheid hadden gebracht en was het ook niet duidelijk waar er nog vrije plaatsen waren in de ziekenhuizen, omdat de hulpdiensten in Maalbeek niet op de hoogte waren van de locatie van de gewonden in Zaventem. Die laatsten werden trouwens ook met bagagekarretjes in veiligheid gebracht. Dit om hun evacuatie te bespoedigen, verklaarde Jalet.

Naaktfouilles

Voor het eerst sinds lang was de beschuldigdenbox bij aanvang van de zitting helemaal gevuld, ondanks naaktfouilles. De gedetineerde beschuldigden lieten wel akteren wat ze ervan vonden, maar enkel Osama Krayem besloot om de hele dag terug te keren naar zijn cel. Salah Abdeslam miste het eerste deel van het proces, omdat assisenvoorzitter Laurence Massart hem pas het woord wou geven na de getuigenissen, maar tekende in de namiddag opnieuw present. Opvallend: met papier en minuscuul potloodje voor elke beschuldigde, iets waar de advocate van Mohamed Abrini eerder op de dag opnieuw om had gevraagd. Ibrahim Farisi liet verstek gaan voor het grootste deel van de procesdag. De jongere van de broers Farisi verscheen pas laat in de namiddag met een mondmasker.

Maandag wordt het proces voortgezet met de getuigenissen van de federale gerechtelijke politie en ontmijningsdienst Dovo.