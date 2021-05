Aandeel keizersneden blijft toenemen, België zit boven aanbevolen drempel van WHO

Tielt/Pittem/Houthulst “Wie bezorgt ons de troetel­beer van onze broer terug?”: zussen van vermoorde Leander zoeken verloren knuf­felleeuw

18 mei Na hun broer Leander Quintyn (32), die begin maart werd doodgestoken in Tielt, verloren zijn zussen Kim en Kelly nu ook de knuffel die hem zo dierbaar was. “Bij zijn geboorte kregen we er elk een. Die van Leander belandde bij de opruiming van zijn huis in de Kringwinkel. Misschien is hij al verkocht, we weten het niet. Maar we willen die knuffelbeer dolgraag terug”, zeggen de zussen.