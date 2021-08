Aandeel gevaccineerde Covid-patiënten in ziekenhuis stijgt (en dat is volledig normaal)

HET DEBAT. Moeten bezoekers van woonzorg­cen­tra een coronacer­ti­fi­caat kunnen voorleggen?

14:34 Een uitbraak van een nieuwe variant van het coronavirus heeft in een woonzorgcentrum in Zaventem tot zeven dodelijke slachtoffers geleid. Men is volop op zoek naar de bron van deze besmetting. Intussen klinkt de roep om een verplicht coronacertificaat voor bezoekers van woonzorgcentra steeds luider. Wat denk jij? Moeten bezoekers van woonzorgcentra verplicht een coronacertificaat kunnen voorleggen? Vanavond bundelen we de boeiendste reacties in een nieuw stuk. Lees hieronder alvast wat enkele experts ervan vinden.