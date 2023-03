Aandeel crematies blijft stijgen in Vlaanderen

Het aandeel van crematies neemt jaar na jaar toe. In 2013 ging het nog maar om 63,3 procent. In 2022 was er in alle Vlaamse crematoria een stijging te zien van het aantal crematies, met uitzondering van het crematorium in Kortrijk, al was de daling daar zeer beperkt. De grootste groei werd opgetekend in het crematorium van Lommel, waar zelfs sprake was van een verdubbeling, namelijk van 2.090 crematies in 2021 tot 4.330 crematies in 2022. Het crematorium van Wilrijk neemt jaar na jaar het hoogste aantal crematies voor zijn rekening.