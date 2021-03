Aandeel 23 procent lager: bpost vraagt geduld van beleggers

Steven Van Gucht: “Wie zich niet laat vaccineren, zal vroeg of laat besmet worden”, campagne bereikt mijlpaal met miljoen spuitjes

9 maart Sciensano-viroloog Steven Van Gucht had vanmiddag een stevige boodschap voor wie twijfels heeft om zich te laten vaccineren. De ‘bijwerkingen’ van een coronabesmetting zijn veel erger dan die van de vaccinatie, zo stelde hij duidelijk. “Wie zich niet laat vaccineren, zal vroeg of laat besmet worden met het virus en kans maken op deze complicaties. Dit virus gaat niet verdwijnen. De beste manier om ziekte te vermijden is om je te laten vaccineren.” Intussen wordt vandaag in ons land het miljoenste spuitje met een coronavaccin gezet.