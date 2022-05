Aanbieders reclamepanelen ook gekant tegen verbod op gokreclame

Weyts stuurt deurwaar­der naar wie weigert kosten voor inbeslagge­no­men dieren te betalen

Wie weigert om de rekeningen te betalen voor zijn of haar in beslag genomen dieren, kan daar vanaf nu een deurwaarder voor over de vloer krijgen. Het gaat om mensen die hun eigen dieren mishandeld of verwaarloosd hebben. "We laten mishandeling van dieren niet blauw-blauw. Als je elke aanmaning negeert, dan mag je een deurwaarder verwachten", zegt Vlaams minister van dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) dinsdag.

