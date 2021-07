“Aan verstrengingen denken we niet”: Overlegcomité wil hooguit versoepelingen uitstellen

Overal in Europa gaan de coronacijfers de verkeerde richting uit en ons land is geen uitzondering. In ons land komen de regeringen ten vroegste volgende week vrijdag samen op het Overlegcomité. "Dat de besmettingen zouden stijgen, viel te verwachten", reageert Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA). "Maar waar het om draait, is de druk op ons ziekenhuissysteem. Zolang de vaccins blijven werken tegen de varianten, stevenen we af op een goed verhaal. Al kan je nooit uitsluiten dat er onverwachte elementen opduiken. Op het Overlegcomité van 16 juli gaan we kijken waar we staan, zoals we altijd gezegd hebben."