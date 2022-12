Aan de kant geschoven korpschef heeft al 7 jaar geen dag gewerkt, maar verdient nog elke maand 4.500 euro netto

Jean-Clau­de Marcourt (PS) stapt op als Waals parlements­voor­zit­ter na ophef over luxetrip naar Dubai

Jean-Claude Marcourt (PS) stapt op als voorzitter van het Waals parlement. Zijn positie was onhoudbaar geworden nadat zijn partijvoorzitter Paul Magnette om zijn ontslag had gevraagd. Marcourt kwam onder vuur te liggen toen vorige week bekend raakte dat hij en zijn griffier Frédéric Janssens in november 2021 vier dagen luxueus hebben verbleven in Dubai tijdens de Wereldexpo.

12 december