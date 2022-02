Aalst maakt zich klaar voor kleinschalig cafécarnaval: “’t Go naig werre. Zet dat maar in de gazetsj”

Na dode en zieken in Duitsland en Nederland waarschuwt FAVV nu ook in ons land voor vermoede­lij­ke aanwezig­heid van MDMA in 3 li­ter-fles­sen Moët & Chandon

Nadat in Nederland en Duitsland een tiental intoxicaties zijn gemeld na het drinken van champagne van het merk Moët & Chandon waarschuwt het Belgisch Voedselagentschap (FAVV) voor de vermoedelijke aanwezigheid van MDMA in flessen van dit merk. Het gaat om Moët & Chandon Ice Impérial, in 3 liter-formaat. Het lotnummer is LAJ7QAB6780004, al kan in de huidige fase van het onderzoek niet worden uitgesloten dat andere flessen van het merk ook deze harddrug bevatten.

25 februari