A12 in Brussel wordt groene promenade: “We transformeren autosnelwegen tot intermodale stadsboulevards”

Brussel Deelfiets, -step, -scooter of -auto: wat is de beste keuze voor jou? Wij maken je wegwijs in aanbod in Brussel

Steps, scooters, fietsen, auto’s én openbaar vervoer: het bos door de bomen zien als het op deelmobiliteit aankomt in het Brusselse is al even niet meer vanzelfsprekend. In dit stuk zetten we de belangrijkste spelers op een rij, zoomen we in op tarieven en regelgeving, abonnementen, cijfers en het ecovriendelijk plaatje. “De eerste steps waren wegwerpsteps, met een levensduur van vier maanden. Allesbehalve duurzaam dus”, weet Brussels parlementslid Arnaud Verstraete (Groen).

13 november