92 procent van Vlaams zorgpersoneel is gevaccineerd: “Vaccinatie verplichten is voor mij geen taboe"

Stedelijke jeugd hinkt achterop in vaccinatie­cam­pag­ne: “Een belonings­ef­fect is de grootste motivator”

29 juli Het aantal jongeren dat zich laat vaccineren blijft achter, vooral in Brussel en Antwerpen. Maar wat kunnen we doen om hen alsnog over de streep te trekken? Moeten de ouders meer duwtjes in de rug geven? Of moeten we straks ook werken met een vaccinatiebewijs om een café of nachtclub binnen te mogen? Pedagogen Pedro De Bruyckere en Bert Smits delen tips.