91 asielzoekers niet uitgewezen omdat ze coronatest weigeren

Sammy Mahdi verliest z’n grootvader, die hij al 20 jaar niet zag: “Spijt dat ik nooit naar Irak ben gereisd”

9 juli “Dan toch niet onsterfelijk. 91 jaar, de vader van mijn vader en de koning van Basra. Of toch in mijn wereld.” Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) verloor deze week zijn Iraakse grootvader. Twintig jaar lang was het enige contact telefonisch. “Natuurlijk heb ik spijt dat ik de reis niet meer gemaakt heb.”