90 Vlaamse gemeenten sponsoren uw bouwgrond. Hoe gaan ze dat doen? En behoort uw gemeente daartoe?

Meer dan 120 vrouwen klagen grensover­schrij­dend gedrag in politiek aan

Meer dan 120 vrouwen klagen seksueel grensoverschrijdend gedrag in de politiek aan. Dat doen ze vandaag in een open brief in De Standaard. De Schaarbeekse Ecolo-schepen Sihame Haddioui diende vorig jaar een klacht in tegen collega-schepen Michel De Herde (Défi) voor aanranding. Haar verhaal is nu de vonk voor een open brief die werd ondertekend door meer dan 120 politiek actieve vrouwen.

5:30