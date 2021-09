“90 procent mag niet gestraft worden door paar egoïsten”: Rousseau wil niet-gevaccineerden minder vrijheden geven als coronasituatie zou verergeren

“Het Covid Safe Ticket is heel gebruiksvriendelijk. We zouden dat systeem dan op veel meer plekken kunnen gaan inzetten, denk bijvoorbeeld maar aan restaurants en winkelcentra”, klonk het. “In Brussel is daar trouwens al voor gepleit. Zij die solidair geweest zijn, worden op die manier beloond voor hun inspanning.”

Over Brussel maakt Rousseau zich wel wat zorgen. “We moeten blijven inzetten op aanklampend beleid. Vooruit-schepen Rudy Coddens heeft in Gent bijvoorbeeld een prikbus ingezet in wijken die moeilijker bereikt werden. Resultaat: in vier dagen tijd zijn nog eens zeshonderd mensen extra gevaccineerd. Ans Persoons, onze schepen in Brussel, komt volgende week alvast met een plan om meer jongeren te motiveren. Een algemene verplichting tot vaccinatie (zoals cdH voorstelt; nvdr) lijkt mij niet nodig, maar ik sta open om over alles te debatteren.”