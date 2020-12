90.000 studentenjobs verdwenen door coronavirus

Een cateraar en hoteluitba­ter over hun horrorjaar: “We zullen nog jaren mogen werken om deze put te vullen”

10 december Ze zijn niet verplicht gesloten, maar in de praktijk is er voor hotels en cateraars weinig verschil. Volgens Horeca Vlaanderen leden ze in de eerste negen maanden van dit jaar al voor 1,5 miljard euro omzetverlies. “Optimist tot in de kist, maar nu wordt het verdomd toch moeilijk, hoor”