9 verdachten in België onder aanhoudingsbevel bij operatie tegen Chinese mensensmokkelnetwerk

Ruim helft meisjes in België ontving al eens “dickpic”, bijna kwart van daders wil slachtof­fer zo intimide­ren

Online seksueel geweld is een veelvoorkomend probleem. Uit onderzoek in opdracht van staatssecretaris voor Gelijke Kansen Sarah Schlitz (Ecolo) blijkt dat bij meisjes tussen 15 en 25 jaar ruim de helft al eens een “dickpic" heeft ontvangen. Dat is een - in de meeste gevallen ongevraagde - foto van een penis, meestal in erectie.

7 februari