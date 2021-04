9 miljoen kapotte elektronische toestellen vergaren stof in Belgische huishoudens

Al bijna 3.000 Belgische jobs op de helling in eerste drie maanden van het jaar

17 april In het eerste kwartaal van dit jaar hebben al 36 bedrijven in ons land bekendgemaakt dat ze willen overgaan tot een collectief ontslag. Daarmee loopt voor 2.824 jobs nu de procedure-Renault. In dezelfde periode vorig jaar waren dat er 879. Dat blijkt zaterdag uit cijfers van de FOD Werk waarover L'Echo bericht.