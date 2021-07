89-jarige vrouw uit Pepinster overleefde overstroming waarschijnlijk niet: “Heel even hoopten we dat mama gered was. Maar toen zagen we haar vallen en stortte het huis in”

Vijf meter, zo hoog kwam het water van de Vesder afgelopen donderdag in Pepinster. Inwoners klommen zo hoog mogelijk in hun huizen of zelfs op het dak om aan de vloedgolf te ontsnappen. Ook Marie Dentz (89) was naar de bovenverdieping van haar huis in de Rue du Duc, pal aan de rivier, gevlucht. «Een hele dag heeft ze zich gedeisd gehouden in haar woning», vertelt dochter Christiane Slusé (69), die een steenworp verder woont. “Al van ’s ochtends probeerden we haar uit haar woning te halen, want het water bleef maar stijgen. Maar ze wou niet. Mama zei dat ze niet bang was van het noodweer. Ze weigerde haar huis achter te laten. Al 58 jaar woonde ze hier aan het water, haar huis was haar alles.”