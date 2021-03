89.000 euro aan subsidies van De Croo stroomden door naar privévennootschap El Kaouakibi

WannaWork, het jobplatform van Open Vld-politica Sihame El Kaouakibi, kreeg in 2018 een subsidie van 450.000 euro toegekend van toenmalig minister van Digitalisering Alexander De Croo (Open Vld). Uit onderzoek van VTM Nieuws blijkt dat daarvan minstens 89.000 euro naar de privévennootschap van El Kaouakibi doorstroomde. “We gaan bekijken hoe we dit soort zaken kunnen vermijden in de toekomst.”

Het wordt een ingewikkelde rekensom, die subsidies die via via tot bij andere vennootschappen van El Kaouakibi terechtgekomen zijn. Eerst was er de 450.365 euro van vzw Let’s Go Urban (LGU) die in vraag gesteld werd door de voorlopig bewindvoerder. Daarbij kwam ook de door bedrijfsleiders gedoneerde 475.000 euro dat voor WannaWork bedoeld was, maar werd uitgeleend aan Point Urbain. Nu blijkt ook dat in 2018 minstens 89.000 van de 450.000 euro aan subsidies voor WannaWork, uitgedeeld door toenmalig minister Digitalisering Alexander De Croo, bij de privévennootschap van El Kaouakibi ‘A Woman’s View’ terechtkwamen.

WannaGoDigital

November 2017. Een kandidaatdossier wordt ingediend voor het ‘Digital Belgium Skills Fund’, een fonds opgericht voor het aanleren van digitale vaardigheden voor ‘sterkere sociale inclusie’. De titel? WannaGoDigital (WGD), een vertakking van WannaWork van El Kaouakibi, het online jobplatform voor kansarme jongeren dat eind 2016 opgericht werd door El Kaouakibi en haar partner. Het doel van WannaGoDigital: maatschappelijk kwetsbare jongeren digitale vaardigheden bijbrengen.

Ze krijgen groen licht, begin 2018 wordt een pot van maar liefst 5,6 miljoen euro verdeeld onder 37 projecten, waaronder dat van WannaWork. Een subsidie van 450.000 euro wordt uitbetaald aan hen in schijven, per schijf moet WannaWork verantwoording afleggen voor het uitgegeven bedrag en worden facturen voorgelegd ter evaluatie. We konden zo een voorlopige evaluatie van de tweede schijf inkijken. Wat valt daar al snel op? Naast WannaWork is er ook sprake van andere vennootschappen van El Kaouakibi.

Let’s Go Urban

Zo worden er facturen ingediend voor Let’s Go Urban - het geesteskind van El Kaouakibi, Point Urbain en A Woman’s View. We beginnen bij de vzw Let’s Go Urban, zij factureren 52.090 euro voor ‘ondersteuning januari-juni 2018'. De factuur wordt op dat moment niet goedgekeurd door het ministerie, omdat er een “vreemde contractuele constructie is rond de vergoeding van de medewerkers”. Maar ook Point Urbain factureert gretig.

Zo is er de ‘huur hoofdkwartier en leslokalen januari-juni 2019' voor een bedrag van 30.000 euro, dat wordt goedgekeurd door het ministerie. Daarnaast vragen ze ook een bedrag van 30.250 euro voor de inrichting van dat hoofdkwartier, maar bij deze evaluatie kon daarvoor geen factuur voorgelegd worden. Het opvallende aan Point Urbain, dat JJ House uitbaat, is dat zij op hetzelfde adres geregistreerd staan als WannaWork. Dus met andere woorden, El Kaouakibi betaalde de huur aan zichzelf met subsidiegeld.

A Woman’s View

En dan is er ook nog A Woman’s View, een vennootschap dat zich richt op “innovator(schap), met sterke nadruk op authenticiteit en een bottom-up gerichte werking”. De Federale overheidsdienst Beleid en Ondersteuning (BOSA) kon bevestigen aan VTM Nieuws dat er van de 450.000 euro aan subsidies in totaal 89.071 euro naar A Woman’s View doorstroomden. Het gaat over twee facturen “voor prestaties geleverd door het personeel van A Woman’s View", zegt het BOSA.

Het kabinet van huidig minister voor Digitalisering Mathieu Michel (MR) is op de hoogte van de zaak. “We hebben het dossier opgevraagd bij FOD BOSA en zullen het analyseren”, zegt het kabinet. “Daarnaast zullen we ook bekijken hoe we dit soort zaken kunnen vermijden in de toekomst.” De subsidies die Vlaanderen sinds 2012 gaf aan vier vzw’s van El Kaouakibi, die worden alvast wel onderzocht. De Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) en minister van Financiën Matthias Diependaele (N-VA) hebben dat gevraagd aan de Inspectie van Financiën. Het gaat om een totaalbedrag van 850.000 euro. Als blijkt dat er fraude is gepleegd, zullen de bedragen worden teruggevorderd.

