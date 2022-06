870.000 Vlamingen kunnen zich geen week op reis veroorloven

Oliefilm op Schelde door productlek bij TotalEner­gies

Op de Schelde drijft op sommige plaatsen een oliefilm in de buurt van TotalEnergies Refinery Antwerp door een lek. Het lek onstond gisteren in het koelwatercircuit en een deel van de productie ligt daardoor nog steeds stil. “De situatie is wel sterk verbeterd en momenteel is het water dat we naar de Schelde sturen weer van goede kwaliteit”, zegt TotalEnergies.

27 juni