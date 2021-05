840.000 prikken in een week tijd in juni: zo wil Vlaanderen de vaccinatiestreefdatum van 11 juli halen

LIVE. Nog geen akkoord over Europees reiscerti­fi­caat - Frankrijk versoepelt meer coronare­gels en opent terrassen

3:53 Als de vaccinatie- en coronacijfers het toelaten, kan de komende maanden het ‘zomerplan’ beginnen. In dat stappenplan staan de versoepelingen voor de komende maanden uitgewerkt. Experts vrezen dat veel maatregelen te snel worden gelost, maar ondertussen werd 1 op de 3 Belgen al gevaccineerd. Volg alle ontwikkelingen over het coronavirus in onze liveblog.